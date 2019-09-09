"Mantı şehri" gastronomi turizmine aday

Mantı, pastırma ve sucuğuyla meşhur Kayseri, çeşit çeşit hamur işleri, mantının pek çok çeşidi ve unutulmaya yüz tutmuş yöresel yemekleriyle gastronomi kentleri arasında yer almak istiyor.

Erciyes Kış Sporları Merkezinde, Rusya, Almanya ve Ukrayna gibi ülkelerden turistleri ağırlayan, Kapadokya'yı ziyarete gelen turistlerin uğrak noktalarından Kayseri, mutfağındaki lezzetlerini de dünyaya açmayı hedefliyor.

Bir kaşığa 40'tan fazla sığan meşhur mantısıyla, pastırması, sucuğu, yağlaması, pöçü ve tatlılarıyla bilinen Kayseri mutfağı, yerli ve yabancı turistlerin damaklarını da tatlandırmaya aday.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte kayak turizminin yanı sıra sağlık, doğa, kültür, balon ve gastronomi turizmini de daha etkin hale getirmek için çalıştıklarını söyledi.

Önceki aylarda bu kapsamda kentte Sağlık Turizmi Çalıştayı düzenlediklerini anımsatan Büyükkılıç, Kayseri'nin avantajlarını ve değerlerini ön plana çıkararak ekonomiyi canlandırma konusundaki bir çalışmalarının da gastronomi üzerine olacağını dile getirdi.

Çalıştay düzenlenecek

Kayseri mutfağının Anadolu'nun meşhur mutfakları arasında olduğuna dikkati çeken Büyükkılıç, şöyle devam etti:

"Kayseri mutfağını tatmayan bilmez. Pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış kentimizin mutfağı da o medeniyetlerden izler taşıyor. Orta Anadolu'nun farklı kentlerinden buraya gelip yerleşenlerin de mutfağımızda katkısı çok. Kayseri'nin mutfağını tanıtmak ve değerlerimizi paylaşmak için 16-17 Kasım'da Kayseri Gastronomi Çalıştayı düzenleyeceğiz. Kış dönemine getirdik ki Erciyes'e gelen misafirlerimiz de katılabilsin."

"Kayseri" denilince akla mantının geldiğini belirten Büyükkılıç, "Pastırma ve sucuğun yanında hamur, tatlı ve yöresel yemek çeşitlerimiz mevcut." dedi.

Büyükkılıç, çalıştay hakkında şu bilgileri verdi:

"Bu çalıştaya esnafımız, üniversitemizin ilgili birimlerinde görev yapanlar, daha pek çok bu paydada yer alanlar katılacak. Çalıştayı daha sonra bir kongreye dönüştürerek, tatlarımızın dünyaya tanıtılmasını amaçlıyoruz. Erciyes'e kayak turizmi için gelen turistler, Kayseri mutfağını çok beğeniyor. Gaziantep, Adana, Hatay mutfağı güzeldir ancak Kayseri mutfağı da çok iddialı ve güzeldir, keşfedilmeyi bekliyor. Kentimizi inşallah bir gastronomi merkezi haline getireceğiz."

"Yabancı misafirler yemeklerin hikayesini dinlemek istiyor"

Turizmci Nuri Çorbacıoğlu ise insanların artık yeni yerler görmenin yanı sıra farklı lezzetleri de keşfetmek istediklerini anlattı.

Bunun da keşif ve gastronomi turlarını beraberinde getirdiğini ifade eden Çorbacıoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'de gastronomi turizmi yeni yaygınlaşmaya başlıyor. Bu turizm keyifli ve nitelikli. Gastronomi turizmi için gelen insanlar gerçekten para harcayan kesim. Bu işin içine yemek atölyelerini eklerseniz daha keyifli hale geliyor. Yabancı misafirler yemeklerin hikayesini dinlemek, yapılışını görmek istiyor. Kayseri yemekleri gastronomi turizmi için çok elverişli. Bu yemeklerin hikayesi tatlı anlatılırsa, güzel yansıtılırsa gastronomi turizminden istediğimizi alabiliriz. Kayseri'de bir 'pöç' var, geçmişi Hititlere kadar dayanıyor. Bir saç kavurma var sanayide yediğimiz, buraya has bir kahve markası, çikolata markası var. Bunları öne çıkarmamız gerekiyor."