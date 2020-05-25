Manuel Charr: "Mike Tyson'ı, Türkiye'ye getirmek istiyoruz" - Son Dakika

Manuel Charr: "Mike Tyson'ı, Türkiye'ye getirmek istiyoruz"

Uzun süredir rakip arayan WBA Dünya Şampiyonu Mahmout 'Manuel' Charr, Mike Tyson'la görüşmelere başladıklarını belirtti.

Manuel Charr:

Uzun süredir rakip arayan WBA Dünya Şampiyonu Mahmout 'Manuel' Charr, Mike Tyson'la görüşmelere başladıklarını belirtti. Türkiye aşığı olan ve her maç öncesinde Türkiye'ye gelerek hazırlık yapan Charr, "Bu maçı Türkiye'de oynamayı çok istiyoruz" ifadelerini kullandı.


Efsane boksör Mike Tyson'ın ringlere geri döneceğini açıklamasının ardından bir süredir rakip arayan ve her maç öncesinde Türkiye'de yaptığı hazırlıklarla bilinen WBA Dünya Şampiyonu, Müslüman boksör Mahmoud 'Manuel' Charr, Tyson'la görüşmelere başladı. Bu maçı Türkiye'de oynamak istediklerini söyleyen Charr, "Türkiye'de şirketleri olan menajerim Christian Jager da Türkiye'yi çok seviyor. Diamond Boy Promotion ve Global Sports Management'in menajeri Christian Jger ve Bernd Trendelkamp bu karşılaşmayı onaylayarak, Amerika'daki avukatları Pat English aracılığıyla (Dünya Boks Birliği) WBA'ya ilettiler" ifadelerini kullandı.


Jager: "Teklifimizi ilettik"


Christian Jager, Charr için rakip arayışı içinde olduklarını ifade ederek, "2017 yılında kazandığımız WBA Dünya Şampiyonluğu kemerini çeşitli aksilikler nedeniyle bir türlü savunamadık. Dünya Doping Kurulu'nun hatalı test kararı ve ardından korona virüs krizi, yaptığımız tüm planları alt üst etti. Bu durum bize çok zaman kaybettirdi ancak şimdi her şeye hazırız. Boksun duayeni Mike Tyson'a teklifimizi ilettik. Tyson'un formunun çok iyi olduğu gözleniyor. Yeniden dünyaya güzel bir boks ziyafeti çektirmek için bizi çok heyecanlandırıyor" açıklamasını yaptı.


Trendelkamp: "Maça hazırız"


Mahmoud 'Manuel' Charr'ın promotörü Bernd Trendelkamp da uyuyan devin uyandığını belirterek, "Tyson'un yayınladığı son videolarda içindeki savaşçı ruhun yeniden uyandığını ve tekrar ringlere dönmek istediğini açıklaması bizi çok heyecanlandırdı. Böyle bir efsaneye karşı ringe çıkmak isteriz. Sanırım önce 4 rauntluk bir yardım maçı yapacak. Ardından bizim WBA 12 rauntluk dünya şampiyonluk maçı için ringe çıkabilir. Şu an Charr'ın elinde olan WBA dünya şampiyonluk kemerini daha önce 11 kez Mike Tyson ve 13 kez Muhammed Ali kazanmıştı" diye konuştu.


Vedat Alyaz: "Tyson 53 yaşında"


Diamond Boy Promotion ve Global Sports Management'in Basın Danışmanı Vedat Alyaz, Tyson'un 15 yıldır ringe çıkmadığını belirterek, "2003 yılında iflas ettiğini açıklayan Mike Tyson, o güne kadar 300 milyon dolar kazanmıştı. En son 11 haziran 2005'te İrlandalı Kevin McBride'a karşı ringe çıkı ve kondisyonu düşük olduğu için kendisinden 15 cm uzun olan genç rakibi karşısındaki raunt arasında maça devam edemeyeceğini açıkladı. Bu karşılaşmadan beş buçuk milyon dolar kazanan Tyson'u 20 bin kişi izlemişti. Fırsat buldukça Türkiye'ye gelen 35 yaşındaki Müslüman boksör Mahmoud Charr bu maça çıkmayı çok istiyor. Kendisi Türkiye aşığı ve daha önce iki kez de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmişti" dedi. - İSTANBUL

Mike Tyson, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.05.2020 08:35 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Manuel Charr: 'Mike Tyson'ı, Türkiye'ye getirmek istiyoruz' - Son Dakika Spor

Son Dakika

Beşiktaşlı Caner Erkin'den Frank de Boer ile ilgili sert sözler: Kariyerimi bitirdi Galatasaray Belhanda ve Feghouli ile yollarını ayırıyor Fenerbahçeli Vedat Muriç ikinci kez baba oluyor Hakan Çalhanoğlu takım arkadaşı Ibrahimovic'in Türkiye'de bir takım tuttuğunu itiraf etti Beşiktaş'tan olaylı şekilde ayrılan Karius, Hertha Berlin'e transfer oluyor Fenerbahçe, eski futbolcusu Mehmet Aurelio'nun teknik ekibe katıldığını açıkladı Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Sivassporlu Mert Hakan: Transferden önce şampiyonluğu düşünüyorum Trabzonspor'un eski başkanı Sadri Şener: Başakşehir şampiyon olursa Türkiye'ye yazık olur Fenerbahçe'nin kaleci antrenörü Volkan Demirel'in menajeri: Volkan'ın hedefi teknik direktörlük Beşiktaş Dorukhan Toköz ile sözleşme yenilemek istiyor Fenerbahçe Ülker ve Anadolu Efes'in yer aldığı THY Euroleague'de 2019-20 sezonu iptal edildi Barcelona, Neymar'ı transfer etmek için Dembele'yi takasta kullanacak Alex, Fenerbahçe'de göreve başlayan vatandaşı Mehmet Aurelio'yu sosyal medyadan başarılar diledi Fenerbahçe'de tüm koronavirüs testleri negatif çıktı Şov yıldızının ölümünün sır perdesini sosyal medya paylaşımı aralayacak
Ali Babacan, seçilirse ilk yapacağı icraatı açıkladı: Cezaevindeki düşünce suçlularını serbest bırakacağız Ali Babacan, seçilirse ilk yapacağı icraatı açıkladı: Cezaevindeki düşünce suçlularını serbest bırakacağız         
01:29
Singapur'da yapılan araştırma koronavirüs hastalarının 11. günün ardından bulaştırıcı olmadığını ortaya koydu Singapur'da yapılan araştırma koronavirüs hastalarının 11. günün ardından bulaştırıcı olmadığını ortaya koydu         
00:44
WhatsApp'ın sohbet yedeklemesinde güvenlik açığı olduğu ortaya çıktı WhatsApp'ın sohbet yedeklemesinde güvenlik açığı olduğu ortaya çıktı         
00:24
62 yaşındaki Sharon Stone, havuz önünde kasklı ve bikinili poz verdi 62 yaşındaki Sharon Stone, havuz önünde kasklı ve bikinili poz verdi         
00:21
Vicdansız adam, yakaladığı kediyi sopa ile öldüresiye dövdü Vicdansız adam, yakaladığı kediyi sopa ile öldüresiye dövdü         
23:57
Acun Ilıcalı, Instagram canlı yayınında 3 milyon izleyiciye ulaşarak dünya rekorunu kırdı Acun Ilıcalı, Instagram canlı yayınında 3 milyon izleyiciye ulaşarak dünya rekorunu kırdı         
23:42
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı         
23:41
İçişleri Bakanlığı'ndan İçişleri Bakanlığı'ndan "polis zorbalığı" başlıklı habere tepki: Ucuz ve yakışıksız nitelendirme asla kabul edilemez         
23:32
İspanyol bilim insanları: Koronavirüsün klima sistemlerinden yayılma riski son derece düşük İspanyol bilim insanları: Koronavirüsün klima sistemlerinden yayılma riski son derece düşük         
23:15
İstanbul'da sosyal mesafeli yeni döneme hazırlık başladı İstanbul'da sosyal mesafeli yeni döneme hazırlık başladı         
22:38
Fenerbahçe'de tüm koronavirüs testleri negatif çıktı Fenerbahçe'de tüm koronavirüs testleri negatif çıktı         
22:11
Meteoroloji uyardı: 4 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor Meteoroloji uyardı: 4 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor         
21:39
Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle kapatıldı Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle kapatıldı         
21:34
Ali Babacan, Ali Babacan, "Abdullah Gül siyasete geri dönecek mi?" sorusuna yanıt verdi: Herhalde çok doğru olmaz         
21:23
Ali Babacan'dan Bahçeli'nin Ali Babacan'dan Bahçeli'nin "FETÖ projesi" suçlamasına çok sert cevap: Deli saçması         
21:16
Sağlık çalışanları, toplu ulaşım ve İSPARK'tan 3 ay daha ücretsiz yararlanabilecek Sağlık çalışanları, toplu ulaşım ve İSPARK'tan 3 ay daha ücretsiz yararlanabilecek         
21:07
Dünya Sağlık Örgütü, Hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını durdurdu Dünya Sağlık Örgütü, Hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını durdurdu         
20:35
Son Dakika: Türkiye'de 25 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 29 oldu, 987 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 25 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 29 oldu, 987 yeni vaka tespit edildi         
20:09
Ankara'da jandarmadan kaçan sürücü kaza yaptı: 1 kişi öldü Ankara'da jandarmadan kaçan sürücü kaza yaptı: 1 kişi öldü         
20:01
Çin, potansiyel korona aşısının klinik deneylerini tamamlayan ilk ülke oldu! Sonuçlar umut verici Çin, potansiyel korona aşısının klinik deneylerini tamamlayan ilk ülke oldu! Sonuçlar umut verici         
19:45
17 yaşındaki Ceren'in katilinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Yanlışlıkla öldürdüm 17 yaşındaki Ceren'in katilinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Yanlışlıkla öldürdüm         
19:39
"Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" diyen Yeliz Yeşilmen'den yeni paylaşım         
19:19
Van'da taziye çadırının kurulduğu mahallede koronadan ilk ölüm gerçekleşti Van'da taziye çadırının kurulduğu mahallede koronadan ilk ölüm gerçekleşti         
19:12
Emniyet'ten Emniyet'ten "Polis gençlere orantısız şiddet uyguladı" iddialarına ilişkin açıklama geldi         
19:02
Komşularının yaktığı lambadan rahatsız olan adam, 2 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaraladı Komşularının yaktığı lambadan rahatsız olan adam, 2 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaraladı         
18:59
Tuzlu suda bekletilen çileklerden böcek çıktı! Görüntüler sosyal medyada gündem oldu Tuzlu suda bekletilen çileklerden böcek çıktı! Görüntüler sosyal medyada gündem oldu         
18:58
Yaşlı çiftin, jandarmalarla yaşadığı Yaşlı çiftin, jandarmalarla yaşadığı "harçlık" diyaloğu hem güldürdü hem de duygulandırdı         
18:51
Uzmanlar yanıtladı: Türkiye'de vaka sayısı son günlerde neden binin üstüne çıktı? Uzmanlar yanıtladı: Türkiye'de vaka sayısı son günlerde neden binin üstüne çıktı?         
18:35
Van'da bazı vatandaşlar, hastaneye gitmek için izin alıp akraba ziyaretine gidiyorlar Van'da bazı vatandaşlar, hastaneye gitmek için izin alıp akraba ziyaretine gidiyorlar         
17:41
Böyle evlat olmaz olsun! 61 yaşındaki annesini boğazını keserek öldürdü Böyle evlat olmaz olsun! 61 yaşındaki annesini boğazını keserek öldürdü         
17:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2020 03:07:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Manuel Charr: "Mike Tyson'ı, Türkiye'ye getirmek istiyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]