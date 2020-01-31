Manuel da Costa'nın maliyeti belli oldu - Son Dakika
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Manuel da Costa'nın maliyeti belli oldu

6 saat önce

Trabzonspor, 1.5 yıllığına kadrosuna kattığı Manuel da Costa'ya sezonun geri kalanı için 40 bin Euro, maç başına da 25 bin Euro ödeyecek.

Manuel da Costa'nın maliyeti belli oldu, System.String[]

Trabzonspor, 1.5 yıllığına kadrosuna kattığı Manuel da Costa'ya sezonun geri kalanı için 40 bin Euro, maç başına da 25 bin Euro ödeyecek.

Bordo-mavili kulüpten konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Serbest statüde bulunan Manuel Marouan da Costa Trindade ile 1,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre;

Oyuncunun, 2019-20 sezonunda oynanacak olan Süper Lig ve Türkiye Kupası maçlarında, toplamda en az 10 maç ilk onbir başlaması durumunda, sözleşme bir yıl daha uzayacaktır.

Buna göre oyunucuya;

2019-20 sezonu ikinci yarısı için 40.000.-EUR garanti ücret ve 25.000.-EUR maçbaşı ücret ödenecektir.

Opsiyonun gerçekleşmesi halinde ise;

2020-21 opsiyon sezonu için 450.000.-EUR garanti ücret ve 4.000.-EUR maçbaşı ödenecektir."


Kamuyu Aydınlatma Platformu, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 05:41 Kaynak: DHA
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