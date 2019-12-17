Manuel da Costa serbest kaldı, adres Süper Lig! - Son Dakika
Son Dakika Spor Manuel da Costa serbest kaldı, adres Süper Lig! - Son Dakika Spor

Manuel da Costa serbest kaldı, adres Süper Lig!

6 saat önce

Bir dönem Sivasspor ve Başakşehir formaları giyen Manuel da Costa, sezon başında İstanbul ekibinden 4.5 milyon Euro bonservis bedeli ile Al Ittihad'a satılmıştı.

Manuel da Costa serbest kaldı, adres Süper Lig!, System.String[]

Bir dönem Sivasspor ve Başakşehir formaları giyen Manuel da Costa, sezon başında İstanbul ekibinden 4.5 milyon Euro bonservis bedeli ile Al Ittihad'a satılmıştı.


Başakşehir, ekonomik sıkıntılar nedeniyle zor günler geçiren ve Brezilyalı oyuncunun bonservis taksitlerini ödeyemeyen Al Ittihad'ı FIFA'ya şikayet etmişti.


Bu gelişme üzerine Suudi Arabistan ekibi bir şokla daha karşılaştı. Manuel da Costa, kulüpten parasını alamadığı gerekçesiyle sözleşmesini feshetti.


Oyuncunun Türkiye'ye dönmesi bekleniyor. (Ajansspor)

Başakşehir, Sivasspor, İstanbul, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 08:54 
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