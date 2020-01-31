Manuel da Costa, Trabzonspor'a imza atıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Manuel da Costa, Trabzonspor'a imza atıyor - Son Dakika Spor

Manuel da Costa, Trabzonspor'a imza atıyor

7 saat önce

Trabzonspor, prensip anlaşmasına vardığı savunma oyuncusu Manuel da Costa'yı kente getirdi.

Manuel da Costa, Trabzonspor'a imza atıyor, System.String[]

Trabzonspor, prensip anlaşmasına vardığı savunma oyuncusu Manuel da Costa'yı kente getirdi.


Trabzonspor, transfer döneminin kapanmasına saatler kalan çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarına devam eden bordo-mavililer tecrübeli stoper Manuel da Costa'yı Trabzon'a getirdi. Bordo-mavili ekip daha önce Sivasspor ve Başakşehir formaları da giymiş olan Manuel da Costa ile prensip anlaşmasına varmasının ardından savunma oyuncusu bugün Trabzon'a geldi. Bordo-mavili ekip oyuncu ile bugün yapacağı son görüşmenin ardından resmi olarak transferi duyurması bekleniyor. - TRABZON

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Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 02:04 Kaynak: İHA
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