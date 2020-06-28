Manuel Neuer şampiyonluk kupasıyla antrenman yaptı!

Alman file bekçisinin antrenman yaptığı sırada, arka planda takım arkadaşlarının gülüşme sesleri de videoya yansıdı.

Almanya Bundesliga dün oynanan 34'üncü hafta maçlarıyla sona erdi. Daha önceki haftalarda şampiyonluğunu ilan eden Bayern Münih , şampiyonluk kupasını aldı.

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