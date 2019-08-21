Manuel Ontiveros Villarreal Medikal'den Geçiyor
26 dakika önce
Manuel Ontiveros, Malaga CF'den hamlesini takiben Villarreal'de tıbbi müdahalesine maruz kalırken perde arkasına bir göz atın.
Manuel Ontiveros, Malaga CF'den hamlesini takiben Villarreal'de tıbbi müdahalesine maruz kalırken perde arkasına bir göz atın.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 03:14
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