Son Dakika Haberleri: Manuel Ontiveros Villarreal Medikal'den Geçiyor
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Manuel Ontiveros Villarreal Medikal'den Geçiyor

26 dakika önce

Manuel Ontiveros, Malaga CF'den hamlesini takiben Villarreal'de tıbbi müdahalesine maruz kalırken perde arkasına bir göz atın.

Manuel Ontiveros, Malaga CF'den hamlesini takiben Villarreal'de tıbbi müdahalesine maruz kalırken perde arkasına bir göz atın.

Villarreal, Malaga, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 03:14 
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