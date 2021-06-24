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Manuel vitesli Suzuki Swift Hibrit temmuzda Türkiye'de - Son Dakika

Manuel vitesli Suzuki Swift Hibrit temmuzda Türkiye'de

24.06.2021 10:22
Manuel vitesli Suzuki Swift Hibrit temmuzda Türkiye'de, System.String[]

Manuel şanzımanlı Swift Hibrit, Türkiye'de temmuz ayı itibarıyla kullanıcılarıyla buluşacak.

Manuel şanzımanlı Swift Hibrit, Türkiye'de temmuz ayı itibarıyla kullanıcılarıyla buluşacak.

Suzuki açıklamasına göre, ürün yelpazesindeki hibrit model seçeneklerini artıran Marka, sevilen modellerinden Swift Hibrit'in manuel şanzımanlı seçeneğini Türkiye'de sunmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda Suzuki Akıllı Hibrit teknolojisiyle donatılan, 1,2 litre hacmindeki K12D Dualjet motora ve 12V gücündeki bataryaya sahip 5 ileri vitesli Suzuki Swift Hibrit için ön satış uygulaması devreye alındı.

Uygulamayla birlikte GL donanım seviyesinde 199 bin 900 TL'lik fiyatı ve 50 bin TL'ye 12 ay yüzde sıfır faiz fırsatıyla tercih edilebilen manuel şanzımanlı Swift Hibrit, Türkiye'de temmuz ayı itibarıyla kullanıcılarıyla buluşacak.

GL donanım seviyesine sahip manuel şanzımanlı Swift Hibrit'te LCD yol bilgi ekranı, Start-Stop sistemi, otomatik farlar, deri direksiyon simidi, LED farlar ve LED stop lamba grubu, elektrikli yan aynalar, orta konsolda 4 bardak tutucu ve piyano siyah vites topuzu gibi iç donanım özellikleri yer alıyor. Suzuki Swift Hibrit, aynı zamanda sahip olduğu güvenlik fonksiyonları ve teknolojik özellikleriyle de dikkati çekiyor. Adaptif Hız Sabitleme Sistemi (ACC), sürüşü daha akıcı ve daha rahatlatıcı hale getirmek için hız sabitleme sistemiyle radarı bir arada kullanıyor. Sistem, öndeki araca olan mesafeyi ölçmek için radarı kullanıyor ve mesafesini korumak için hızını otomatik olarak ayarlıyor. Ayrıca manuel şanzımanlı Swift Hibrit'te, Radar Fren Destek Sistemi (RBS), Lastik Basınç Uyarı Sensörü (TMPS), katlanabilir pedal sistemi ve ISOFIX çocuk koltuğu sabitleme mekanizması gibi güvenlik donanımları yer alıyor.

Akıllı hibrit teknolojisi hafiflik sağlıyor

Swift Hibrit, plug-in hibrit teknolojisine göre birçok avantajı bulunan ve mild hibrit olarak bilinen Suzuki Akıllı Hibrit Teknolojisi (SHVS) ile donatılıyor.

Plug-in hibrit otomobillerde yer alan büyük batarya grubu ve elektrik motoru, Suzuki Swift Hibrit'te yerini, içten yanmalı motoru destekleyen bir entegre marş alternatörü (ISG) ile fiş şarjına gerek duymayan 12 Volt'luk lityum iyon bataryaya bırakıyor. Enerji geri kazanım verimliliğini artırmak için kapasitesi 3Ah'den 10Ah'ye yükseltilen yeni lityum-iyon batarya ve kendi kendini şarj eden hibrit sistem, yakıt verimliliğini daha da artıyor. Frenleme sırasında oluşan enerji 12 Volt'luk bataryada depolanıyor. ISG ünitesi, ürettiği 50 Nm tork değeriyle Dualjet motora destek oluyor. Sistemin bileşenleri, aracın toplam ağırlığına 6,2 kilogram (kg) ekliyor.

Manuel Swift Hibrit ile yakıt tasarrufu sağlanıyor

Açıklamaya göre, 935 kg boş ağırlığa sahip Swift Hibrit'in kaputunun altında daha fazla yakıt ekonomisi ve daha düşük karbondioksit (CO2) emisyon değerleri sunan dört silindirli 83 PS güç üreten 1,2 litrelik K12D Dualjet motor yer alıyor. 5 ileri manuel şanzımanlı Swift Hibrit, 100 km hızlanmasına ortalama 13,1 saniyede erişirken, maksimum 180 km/s hızlanmaya ulaşıyor.

Şehir içi kullanımlarda yüzde 20'yi aşan yakıt tasarrufuna imza atan manuel şanzımanlı Swift Hibrit, karma kullanımda ise 100 km'de ortalama 4,9-5,0 litre tüketim değeriyle kendi sınıfında ve hibrit otomobiller arasında farkını ortaya koyuyor. Ayrıca 5 ileri manuel vitesli Swift Hibrit, WLTP normlarına göre de hibrit dünyasına örnek teşkil eden emisyon salınım oranıyla dikkati çekiyor.

Türk Lirası, Türkiye, Suzuki, Swift, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manuel vitesli Suzuki Swift Hibrit temmuzda Türkiye'de - Son Dakika


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