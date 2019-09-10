Son Dakika Haberleri: Manuela Schwesig sağlık sorunu nedeniyle SPD genel başkanlığından ayrıldı
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Manuela Schwesig sağlık sorunu nedeniyle SPD genel başkanlığından ayrıldı

2 saat önce

Almanya'da Malu Dreyer ve Thorsten Schaefer-Gümbel ile birlikte geçici olarak Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanlığı görevini yürüten Manuela Schwesig hastalığından dolayı bu görevinden ayrıldığını duyurdu.

Manuela Schwesig sağlık sorunu nedeniyle SPD genel başkanlığından ayrıldı, System.String[]

Almanya'da Malu Dreyer ve Thorsten Schaefer-Gümbel ile birlikte geçici olarak Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanlığı görevini yürüten Manuela Schwesig hastalığından dolayı bu görevinden ayrıldığını duyurdu.

Mecklenburg-Vorpommern Eyaleti Başbakanı da olan Schwesig, Schwerin kentinde düzenlediği basın toplantısında bugün eyalet hükümetini bir süre önce kendisinde göğüs kanseri teşhis edildiğine ilişkin bilgilendirdiğini belirtti.


Bu teşhisinin kendisi için büyük bir şok olduğunu ifade eden Schwesig, "Bu hastalığın tedavi edilebilecek olması iyi bir haberdir." dedi.


Hastalığından dolayı iş yükünü azaltması gerektiğini belirten 45 yaşındaki siyasetçi, federal düzeyde üstlendiği geçici genel başkanlık görevinden ayrıldığını açıkladı.

Schwesig, Mecklenburg-Vorpommern eyalet başbakanlık görevini ise sürdüreceğini kaydetti.


Tedavi sürecinden dolayı düzenlenecek bazı etkinliklere katılamayacağını, buralarda eyaletteki bakanların kendisini temsil edeceğini ifade eden Schwesig, "Geçmişte birçok konuda mücadele ettim. Bu konuda da mücadele edeceğim ve sonunda iyileşeceğimden eminim." dedi.


2013-2017 yıllarında Almanya Aile, Kadınlar ve Gençlik Bakanı olarak görev yapan Schwesig, haziran ayında SPD Genel Başkanlıktan ayrılan Andrea Nahles'in yerine partinin genel başkan yardımcıları Malu Dreyer ve Thorsten Schaefer-Gümbel ile geçici olarak genel başkanlığını üstelenmişti.


SPD genel başkanı, aralık ayında düzenlenecek kurultayda seçilecek.

Sosyal Demokrat Parti, Almanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 02:22 Kaynak: AA
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