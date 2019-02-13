Son Dakika Haberleri: Manukyan'a Ait Eski Binada Çökme Kamerada

Manukyan'a Ait Eski Binada Çökme Kamerada

7 saat önce

Beyoğlu'nda Manukyan ait eski bir binada çökme oldu.

Beyoğlu'nda Manukyan ait eski bir binada çökme oldu. O sırada yoldan geçen kimsenin olmaması faciayı engelledi. Çökme sırasında binadan kopan parçaların yola düşmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Hüseyinağa Mahallesi Küçük Bayram Sokak'ta bulunan ve 2001 yılında hayatını kaybeden Matild Manukyan'a ait eski binada saat 13.30 sıralarında çökme meydana geldi. İç taraftan çöken binadan kopan bazı parçalar yola düştü. O sırada yolda yürüyen iki kişi geçtikten 7 saniye sonra olay yaşandı. Olayda şans eseri yaralanan olmadı. Vatandaşların haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekipleri, çökmenin yaşandığı binanın önüne şerit çekip sokağı kapatarak önlem aldı.

Yan binada esnaf olan Kemal Elmas, 'Bina içten çöktü, daha önce de 3-4 defa çökme olmuştu. Bu bina daha önce oteldi. Burayı Matild Manukyan aldı. Ben 55 yıldır buradayım, o aldıktan sonra hiç kullanılmadı, aldığı gibi duruyor. Bina 80-90 yıllık bir bina diye konuştu.

ÇÖKME ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Çökme anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, iki kişi sokakta yürüyor. Kişiler geçtikten 7 saniye sonra iç tarafı çöken binadan yola parçalar düşüyor ve toz duman yükseliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:12 Kaynak: DHA

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