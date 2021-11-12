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MANULAŞ Personellerine Yangın Tatbikatı Eğitimi - Son Dakika

MANULAŞ Personellerine Yangın Tatbikatı Eğitimi

12.11.2021 15:30
MANULAŞ Personellerine Yangın Tatbikatı Eğitimi

Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı MANULAŞ bünyesinde görev yapan otobüs şoförlerine yönelik yangın eğitimi gerçekleştirildi.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen eğitim ile İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü eğitmenleri tarafından yangının çeşitleri, nedenleri ve yangın anında hareket tarzı gibi konularda bilgilendirmeler yapıldı. Eğitimin sonunda yangın söndürme tüpü ile müdahale konusunda da pratik eğitimi verildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ile İtfaiye Daire Başkanlığı'nın ortaklaşa çalışması ile MANULAŞ bünyesinde otobüs şoförü olarak görev yapan çalışanlara yönelik yangın eğitimi gerçekleştirildi. Eğitime MANULAŞ Genel Müdürü Özgür Temiz, Sağlık İşleri Daire Başkanı Erhan İnce, İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürü Fulden Özdemir ve İş Güvenliği Uzmanı Çağıl Besen de katıldı. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen ve İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü eğitmeni Serdar Kurt tarafından verilen eğitim ile MANULAŞ otobüs şoförleri, meydana gelebilecek herhangi bir yangına karşı bilinçlendirildi. Eğitimde MANULAŞ otobüs personelleri yangının çeşitleri, nedenleri, sınıfları, oluşum safhaları, etkenleri, yangın söndürme cihazlarının kullanılması, bakım ve kontrolleri, yangın anında hareket tarzı, yangın ihbar usulleri ve sonrası yapılacaklar, LPG, doğal gaz yangınları ve korunma usulleri ile yangının çevresel etkileri konularında bilgilendirildi. Eğitimin sonunda yangın söndürme tüpü ile müdahale konusunda da pratik eğitimi verildi.

MANULAŞ Personellerine Yangın Tatbikatı Eğitimi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel MANULAŞ Personellerine Yangın Tatbikatı Eğitimi - Son Dakika


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