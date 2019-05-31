MANULAŞ'tan Bayram Mesaisi açıklaması
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Manisakart Basım Merkezi'nin arife günü yarım gün; bayram tatilinin bitimine denk gelen 7 Haziran Cuma günü ise tam gün hizmet vereceği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 03:29 Kaynak: Bültenler
Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı hizmet veren MANULAŞ A.Ş'den yapılan açıklamada, Manisa Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası'nda bulunan
Türkiye, hafta sonundan itibaren 9 günlük bayram tatiline gidiyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluş ve şirketleri de, vatandaşların mağdur olmaması için mesai sistemini 9 günlük bayram tatiline göre şekillendirdi. MANULAŞ A.Ş'den yapılan açıklamada da, 9 günlük tatil süresince verilecek hizmetlerle ilgili duyuruda bulunuldu. Şirketten yapılan açıklamada, Manisa Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası'nda bulunan Manisakart Basım Merkezi'nin arife günü (3 Haziran Pazartesi) yarım gün; bayram tatilinin bitimine denk gelen 7 Haziran Cuma günü ise tam gün hizmet vereceği belirtildi.
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