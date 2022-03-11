MANULAŞ'tan İhale Duyurusu - Son Dakika
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MANULAŞ'tan İhale Duyurusu

MANULAŞ'tan İhale Duyurusu

11.03.2022 17:13

Manisa Büyükşehir Belediyesi iştiraki MANULAŞ, Alaşehir yeni terminal binası içerisindeki işyerleri ile Sarıgöl ilçesinde bulunan işyeri için ihaleye çıkılacağını duyurdu.

Belirtilen işyerlerinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45'inci maddesi uyarınca 15 Mart tarihinde gerçekleştirilecek olan 'açık teklif usulü' ihale yoluyla 3 yıl süreli olarak kiraya verileceği ifade edildi.

Alaşehir ilçesi Kurtuluş Mahallesi Azmak mevkii 16 ada 118 numaralı parselde bulunan yeni terminal binası içerisinde işyerleri ile Sarıgöl ilçesi Siteler Mahallesi İstiklal Caddesi No:12 adresinde bulunan 735 ada, 1 parselde bulunan işyeri ihale ile kiraya verilecek. MANULAŞ'tan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İlimiz Manisa Alaşehir ilçesi Kurtuluş Mahallesi Azmak mevkii 16 ada 118 numaralı parselde bulunan yeni terminal binası içerisindeki iş yerleri ve Sarıgöl İlçesi Siteler Mahallesi İstiklal Caddesi No:12 adresinde bulunan 735 ada, 1 parselde bulunan işyeri; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45'inci Maddesi uyarınca 'açık teklif usulü' ile 3 (Üç) yıl süreli olarak 15 Mart 2022 tarihinde ihale yoluyla kiraya verilecektir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Bültenler
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