MANULAŞ'tan İhale Duyurusu

Belirtilen işyerlerinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45'inci maddesi uyarınca 15 Mart tarihinde gerçekleştirilecek olan 'açık teklif usulü' ihale yoluyla 3 yıl süreli olarak kiraya verileceği ifade edildi.

Alaşehir ilçesi Kurtuluş Mahallesi Azmak mevkii 16 ada 118 numaralı parselde bulunan yeni terminal binası içerisinde işyerleri ile Sarıgöl ilçesi Siteler Mahallesi İstiklal Caddesi No:12 adresinde bulunan 735 ada, 1 parselde bulunan işyeri ihale ile kiraya verilecek. MANULAŞ'tan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İlimiz Manisa Alaşehir ilçesi Kurtuluş Mahallesi Azmak mevkii 16 ada 118 numaralı parselde bulunan yeni terminal binası içerisindeki iş yerleri ve Sarıgöl İlçesi Siteler Mahallesi İstiklal Caddesi No:12 adresinde bulunan 735 ada, 1 parselde bulunan işyeri; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45'inci Maddesi uyarınca 'açık teklif usulü' ile 3 (Üç) yıl süreli olarak 15 Mart 2022 tarihinde ihale yoluyla kiraya verilecektir" ifadeleri kullanıldı.