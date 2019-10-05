Son Dakika Haberleri: Manuş baba binlerce izmitlileri coşturdu
Son Dakika Magazin Haber

Manuş baba binlerce izmitlileri coşturdu

1 saat önce

İZMİT Belediyesi'nin düzenlediği Pişmaniye Festivali'nde sahne alan Manuş Baba, İzmitlileri coşturdu.

Manuş baba binlerce izmitlileri coşturdu, System.String[]
İZMİT Belediyesi'nin düzenlediği Pişmaniye Festivali'nde sahne alan Manuş Baba, İzmitlileri coşturdu.
İzmit Belediye Binası önündeki meydan dolduran binlerce İzmitli, Manuş Baba'nın şarkılarıyla müzik dolu bir akşam yaşadı. Sanatçının "Dönersen Islık Çal" albümünde yer alan ve oldukça beğeni toplayan şarkılarına eşlik eden İzmitliler, unutulmaz bir gece yaşadı. 'Yalan', 'Dönersen Islık Çal', 'Eteği Belinde', 'Derin Derin Ağlama', 'Haberin Var Mı' gibi pek çok şarkısını İzmitlilerle birlikte söyleyen sanatçıya alanı dolduran binlerce İzmitli de hep bir ağızdan eşlik etti.


- Kocaeli
İzmit, Çal, Magazin

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 11:42 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hadise'den Demet Akalın'a: İyi ama onun da kocası yok
Angelina Jolie Brad Pitt ile ilişkisinin hayatını nasıl etkilediğini anlattı Joker, yayınlandığı ilk gün 13,3 milyon dolarlık gişe geliriyle rekor kırdı Yıldız oyuncu Rami Malek, Daniel Craig'in kendisini öptüğünü itiraf etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2019 00:56:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manuş baba binlerce izmitlileri coşturdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]