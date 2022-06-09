Manyas'a bağlı Hamamlı Mahallesi İlkokulu taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edildi - Son Dakika
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Manyas'a bağlı Hamamlı Mahallesi İlkokulu taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edildi

09.06.2022 16:40
Manyas'a bağlı Hamamlı Mahallesi İlkokulu taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edildi

Balıkesir'in Manyas ilçesinde bulunan Hamamlı İlkokulu taşınmaz kültür varlığı olarak tescillendi.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde bulunan Hamamlı İlkokulu taşınmaz kültür varlığı olarak tescillendi.

1931 yılında eğitim ve öğretime açılan daha sonra öğrenci sayısının azalmasıyla 2000 yılında kapanan Hamamlı İlkokulu, Manyas Kaymakamlığı, Milli Emlak Şefliği ve Balıkesir Kültür Varlıkları Koruma Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan raporun incelenmesi sonrası taşınmaz kültür varlığı olarak kabul edildi.

Manyas Kaymakamı Koray Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, yapılan çalışmalar sonrası taşınmaz kültür varlığı olarak tescillenen okulun korunması için sahip çıkılacağını dile getirdi.

Hamamlı Mahallesi Muhtarı İsmail Omay da tescil dolayısıyla çok mutlu olduğunu söyledi.

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Kaynak: AA

Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manyas'a bağlı Hamamlı Mahallesi İlkokulu taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edildi - Son Dakika

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