Manyas'a yeni tapu müdürü - Son Dakika

Tapu Müdürü Habip Bayrak'ın İzmir'in Ödemiş ilçesine atanmasıyla boşalan Manyas Tapu Müdürlüğüne atanan İhsan Koyun görevine başladı.

Ordu- Ulubey ilçesi Tapu Müdürlüğünden Manyas Tapu Müdürlüğüne atanan İhsan Koyun, rotasyon nedeniyle atamasının gerçekleştiğini belirterek, 1986 yılında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde teknisyen olarak işe başladığını daha sonra ise 2004 yılında ise Diyarbakır- Eğil ilçesinde Tapu Müdürü olarak göreve başladığını, sırasıyla Ordu- Ünye ve Ulubey ilçesinde çalıştığını, Gazi Üniversitesi Tapu ve Kadastro bölümünden mezun olduğunu söyledi. - BALIKESİR