Manyas Belediye Başkanı Barçın, gençler ve güreşçilerle iftarda buluştu - Son Dakika
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Manyas Belediye Başkanı Barçın, gençler ve güreşçilerle iftarda buluştu

12.04.2022 09:15
Manyas Belediye Başkanı Barçın, gençler ve güreşçilerle iftarda buluştu

Balıkesir'in Manyas ilçesi Belediye Başkanı Tancan Barçın, iftar programında üniversite öğrencileri ve genç güreşçilerle bir araya geldi.

Balıkesir'in Manyas ilçesi Belediye Başkanı Tancan Barçın, iftar programında üniversite öğrencileri ve genç güreşçilerle bir araya geldi.

Barçın, Manyas Gençlik Merkezi Has Oda'da düzenlenen iftarda, Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazanan kız güreş takımı sporcularını kutlayarak madalyalarını taktı.

Şampiyonada başarılar dileyen Barçın, belediye olarak sporcuların her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Öğrenciler ve sporcular da Barçın'a teşekkür etti.

Programa, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kudret Eğen, gençlik liderleri Fatih Özel ve Erdi Genç, güreş antrenörü Hakan Temel ile yardımcı antrenör Hasan Hüseyin Gür katıldı.

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Balıkesir, Hisarcık, gençlik, Manyas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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