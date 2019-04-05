Manyas Belediye Başkanı Mazbatasını Aldı

CHP
'den Manyas
Belediye Başkanı seçilen Tancan Barcin, mazbatasını aldı.
Manyas İlçe Seçim Kuruluna gelen Belediye Başkanı Tancan Barcin'e mazbatasını, İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Eylem Tuba Yılmaz teslim etti.
Barcin, mazbatasını aldıktan sonra yaptığı açıklamada, vatandaşlar arasında ayrım yapmayacağını ifade etti.
Manyaslı seçmenlere kendisine gösterdikleri teveccühten dolayı teşekkür eden Barcin, "Kavgasız, gürültüsüz bir seçim geçirdik. Büyük projeleri halkımızın onayı olmadan yapmayacağım, birlikte karar vereceğiz. Tabi bu işin kaybedenleri de var. Belediyeden geçinmekte olan, geçinmeye çalışan asalaklar var, onlar için kayıp ama Manyas için kazanç olduğuma inanıyorum." diye konuştu.