Manyas Belediyesi Kovid-19 sürecinde kapalı kalan iş yerlerinden kira almayacak - Son Dakika

Balıkesir'in Manyas ilçesinde belediyeye ait olan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kapalı kalan iş yerlerinden kira alınmayacak.

Manyas Belediye Başkanı Tancan Barçın, gazetecilere yaptığı açıklamada, pandemi sürecinde kapalı olan mülkiyeti belediyeye ait iş yerlerinden kira almayacaklarını, açık olanların kira tahsilatını ise iki ay ertelediklerini bildirdi.

Bu iş yerlerinin ihalelerini ise kapalı kaldıkları süreyi hesaplayarak yapacaklarını belirten Barçın, "Kapalı olan ve açık olan iş yerleri belediyemize dilekçe vermek zorunda. Dilekçe vermeyenler bu haktan yararlanamayacaktır." ifadesini kullandı.