Son Dakika Haberleri: Manyas Devlet Hastanesi Yenileniyor

Manyas Devlet Hastanesi Yenileniyor

31 dakika önce

Manyas Devlet Hastanesinin yenileme çalışmalarında sona gelindi.

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Manyas Devlet Hastanesinin yenileme çalışmalarında sona gelindi.

Hastanede yaklaşık 4 ay önce başlanan çalışmalar kapsamında, poliklinikler ve yataklı hasta odaları tamamen yenilendi.

Başhekim Murat Atlı, çalışmaların mart ayının ortalarında tamamlanacağını ve binanın yeniden hizmete açılacağını söyledi.

İlçede palyatif bakım ünitesine ihtiyaç duyulduğunu belirten Atlı, "Bu palyatif bakım ünitesini de hastanemize ekleyeceğiz. Burada kalacak hastalar için her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşündük." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 04:52 Kaynak: AA

Manyas, Güncel
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