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Manyas festivale hazırlanıyor

2 saat önce

Balıkesir'in Manyas ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Süt Ürünleri Festivalinin hazırlıkları sürüyor.

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Balıkesir'in Manyas ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Süt Ürünleri Festivalinin hazırlıkları sürüyor. Festivalde ünlü grup Kolpa'da sahne alacak.


Manyas'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97.yıldönümü ve geleneksel Süt Ürünleri Festivalinin hazırlıkları sürüyor. Manyas Belediye Başkanı Tancan Barcin 14- Eylül'de başlayacak festival programı hakkında bilgi verirken otopark alanında çocuklara yönelik olarak şişme oyun parkuru kurularak animatör gösterileri yapılacağı çocuklara patlamış mısır, pamuk helva dağıtılacağını, akşam ise Hükumet Caddesi polis lojmanları önünde bando eşliğinde başlayıp, Atatürk Anıtı önünde son bulacak fener alayı düzenleneceğini açıkladı. Atatürk Anıtı önünde ki alanda sanatçılar Aydilge ve Kolpa gurubu tarafından konser verileceğini söyledi. 15 Eylül 2019 Pazar günü ise hayvan pazarında hayvancılıkla ilgili panel ile başlayacağını, bölge hayvancılığını teşvik etmek amacıyla damızlık hayvan yarışmaları yapılacağı, Yarışma inek, dana, düve, buzağı, koç, koyun, kuzu, keçi dallarında gerçekleşecek. Yarışmada her dalda dereceye giren hayvanların sahiplerine çeşitli hediyeler verilecek. - BALIKESİR

Balıkesir, Manyas, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 09:13 Kaynak: İHA
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