Manyas gençlik merkezi inşaatı başladı - Son Dakika

Manyas ilçesine Gençlik ve Spor bakanlığı tarafından yapılacak olan Gençlik Merkezinin inşaatına başlanıldı.

Halen kendilerine tahsis edilen binada çalışmalarını sürdüren Manyas Gençlik Merkezi kendi hizmet binasına kavuşuyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yeni Mahalle de bulunan spor salonu yanında inşaatına başlanan ve 2022 yılı başında teslim edilecek olan binanın tek katlı ve 462 metrekare kullanım alanına sahip olacağı belirtildi. İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Kudret Eğen, stat, spor salonu ve gençlik merkezinin ayni yerde olacağı spor kompleksinin gençlere daha etkin ve kaliteli hizmet vereceğini söyledi.

Eğen, yine Gençlik ve Spor Bakanlığının Türkiye çapında başlattığı 10.000 pota kampanyası çerçevesinde spor salonu yanı ile Salur Mesleki Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi, kırsal Boğazpınar ve Çamlı Mahallelerine gençlerin boş zamanlarında hem vakitlerini değerlendirmeleri, bedensel ve zihinsel gelişmelerini sağlamak, basketbol sporuna ilgiyi arttırmak amacıyla dört adet basket potası konularak basket sahası oluşturulduğunu belirtti. İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Kudret Eğen, tüm spor tesislerinin halkın malı olduğuna değinirken, tesisleri özgürce kullanabileceğini,halktan gelen talepler doğrultusunda başka yatırımlar için de canla, başla çalışacaklarını söyledi. - BALIKESİR