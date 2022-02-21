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Manyas Gölü'nde 35 gün önce kayboldu, Antalya İl Jandarma ekipleri buldu - Son Dakika

Manyas Gölü'nde 35 gün önce kayboldu, Antalya İl Jandarma ekipleri buldu

21.02.2022 15:01
Manyas Gölü'nde 35 gün önce kayboldu, Antalya İl Jandarma ekipleri buldu

Balıkesir'in Manyas ilçesindeki Manyas Gölü'nde 35 gün önce kaybolan adamın cansız bedeni Antalya İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma ekibi tarafından bulundu.

Balıkesir'in Manyas ilçesindeki Manyas Gölü'nde 35 gün önce kaybolan adamın cansız bedeni Antalya İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma ekibi tarafından bulundu.

Manyas Gölü'nde 16 Ocak Pazar günü kaybolan 61 yaşındaki Osman Ali Arı'nın cansız bedeni Antalya İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma ekibi tarafından bulundu. Antalya İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi tarafından başlatılan arama çalışmaları neticesinde kayıp şahıs, Gölyaka Köyü bölgesinde kıyıdan 50 metre uzaklıkta bulundu. - ANTALYA

Manyas Gölü'nde 35 gün önce kayboldu, Antalya İl Jandarma ekipleri buldu
Manyas Gölü'nde 35 gün önce kayboldu, Antalya İl Jandarma ekipleri buldu

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Manyas Gölü'nde 35 gün önce kayboldu, Antalya İl Jandarma ekipleri buldu Manyas Gölü'nde 35 gün önce kayboldu, Antalya İl Jandarma ekipleri buldu

İl Jandarma Komutanlığı, Arama Kurtarma, Manyas Gölü, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Manyas Gölü'nde 35 gün önce kayboldu, Antalya İl Jandarma ekipleri buldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manyas Gölü'nde 35 gün önce kayboldu, Antalya İl Jandarma ekipleri buldu - Son Dakika
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