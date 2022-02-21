Manyas Gölü'nde 35 gün önce kayboldu, Antalya İl Jandarma ekipleri buldu - Son Dakika

Balıkesir'in Manyas ilçesindeki Manyas Gölü'nde 35 gün önce kaybolan adamın cansız bedeni Antalya İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma ekibi tarafından bulundu.
Manyas Gölü'nde 16 Ocak Pazar günü kaybolan 61 yaşındaki Osman Ali Arı'nın cansız bedeni Antalya İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma ekibi tarafından bulundu. Antalya İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi tarafından başlatılan arama çalışmaları neticesinde kayıp şahıs, Gölyaka Köyü bölgesinde kıyıdan 50 metre uzaklıkta bulundu. - ANTALYA
Kaynak: İHA
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