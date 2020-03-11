Manyas Gölü'nde av yasağı 15 Mart'ta başlayacak - Son Dakika
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Manyas Gölü'nde av yasağı 15 Mart'ta başlayacak

6 saat önce

Manyas Gölü'nde avlanan balıkçılar, 15 Mart'ta iç sularda başlayacak av yasağı öncesi ağlarını topluyor.

Manyas Gölü'nde av yasağı 15 Mart'ta başlayacak, System.String[]

Manyas Gölü'nde avlanan balıkçılar, 15 Mart'ta iç sularda başlayacak av yasağı öncesi ağlarını topluyor.

Kocagöl Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Kadir Oktay, gazetecilere yaptığı açıklamada, av sezonunun umdukları gibi gitmediğini söyledi.

Gölde balık popülasyonunun azaldığını belirten Oktay, şunları kaydetti:

"Geçen yıl balık vardı, Irak'ta savaş olduğundan dolayı balığımız ihraç olmadı. Bu yıl kapılar açık bu sefer de balık yok. Bu sezon en yoğun olduğu zaman bile 50-100 kilogram balık yakalayabildik. Çoğu arkadaşımız balık olmadığından dolayı göle gitmedi, başka arayışlara başvurdu. Geçen yıl kayık başına azami 250-300 kilogram balıkla dönüyorduk. Bu sezon balığın kilogramını 1,6 liradan satıyorduk. Tuttuğumuz balık, kayıklarımızın mazot parasını karşılamıyor. Şimdi çıkardığımız 15-20 kilogram balığı da çevre köylerde satarak tüketmeye çalışıyoruz."

Manyas Gölü, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 02:34 Kaynak: AA
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