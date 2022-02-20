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Manyas Gölü'nde geçen ay kaybolan balıkçının cesedine ulaşıldı - Son Dakika

Manyas Gölü'nde geçen ay kaybolan balıkçının cesedine ulaşıldı

20.02.2022 13:13
Manyas Gölü'nde geçen ay kaybolan balıkçının cesedine ulaşıldı

Balıkesir'de, Manyas Gölü'ne açıldıktan sonra kaybolan balıkçının cesedi 35 gün sonra bulundu.

Balıkesir'de, Manyas Gölü'ne açıldıktan sonra kaybolan balıkçının cesedi 35 gün sonra bulundu.

Osman Ali Arı'yı (61) arama çalışmaları sürerken bir çoban, jandarmaya Bandırma ilçesi Gölyaka Mahallesi açıklarında ceset gördüğünü ihbar etti.

Bandırma ve Manyas İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından yapılan incelemede, bu cesedin Arı'ya ait olduğu belirlendi.

Sudan çıkarılan Arı'nın cansız bedeni, otopsi için Balıkesir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Manyas'ın kırsal Akçaova Mahallesi'nde balıkçılık yapan iki çocuk babası Osman Ali Arı, 16 Ocak'ta göle bıraktığı ağlara bakmak için Hamamlı Mahallesi civarından göle açılmış ancak geri dönmemişti. Bunun üzerine İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile İHH Arama Kurtarma ekiplerince çalışma başlatılmıştı.

Manyas Gölü'nde geçen ay kaybolan balıkçının cesedine ulaşıldı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manyas Gölü'nde geçen ay kaybolan balıkçının cesedine ulaşıldı - Son Dakika


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