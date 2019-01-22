Son Dakika Haberleri: Manyas Gölü'nde İsrail Sazanı Bolluğu

Manyas Gölü'nde İsrail Sazanı Bolluğu

1 saat önce

Balıkesir'in Manyas ve Bandırma ilçeleri sınırları içinde yer alan Manyas Gölü'nde yakalanan İsrail sazanları, bolluğuyla bu sezon balıkçıların yüzünü güldürdü.

Manyas Gölü'nde İsrail Sazanı Bolluğu, System.String[]
Balıkesir'in Manyas ve Bandırma ilçeleri sınırları içinde yer alan Manyas Gölü'nde yakalanan İsrail sazanları, bolluğuyla bu sezon balıkçıların yüzünü güldürdü.

İsrail sazanı, yerli türler için tehdit oluşturmasına rağmen Manyas Gölü'nde balıkçılar için kazanç kapısı olmaya devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde göle açılan balıkçılar, günde ortalama 200 kilogram balık avlıyor. Balıkçılar tarafından avlanan sazanlar, Bandırma'nın kırsal Çarık Mahallesi'nde bulunan tesislerde paketlenip Irak ve Suriye'ye ihraç ediliyor.

Kocagöl Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Kadir Oktay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kooperatifinin 34 üyesinden 20'sinin aktif olduğunu söyledi.

Manyas Gölü çevresinde 6 kooperatif bulunduğunu ve gölde ortalama 300 kişinin balık avladığını anlatan Oktay, "Manyas Gölü'nden yılda ortalama bin 500 ton civarında balık çıkıyor ve ihraç ediliyor. Bu yıl bunu yapamadık, balığımızı almadılar. 'Irak'ta sıkıntı var' dediler ancak ara ara gönderdik. Bu yıl bol görünüyor. Bir kayık 200-400 kilogram balık getirebiliyor. Ortalama bir kilogram balığı bizden 1,3 liraya satın alıyorlar." ifadelerini kullandı.

Gölyaka Mahallesi'nde yaşayan ve Manyas Gölü'nde avcılık yapan Mehmet Çapraz da İsrail sazanının bu sezon bol olduğunu belirterek, "Önceden sazan tutuyorduk, şimdi İsrail sazanı tutuyoruz. İşlerimiz iyi Allah bereket versin. Balıklar biraz ufak ama bol, onları da seneye bırakacağız." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:34 Kaynak: AA

Ekonomi
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