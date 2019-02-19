Manyas Gölü'nde Kaybolan Balıkçıyı Arama Çalışmaları - Balıkesir

Manyas Gölü
'ne açıldıktan bir süre sonra kaybolan balıkçıyı arama çalışmalarının sekizinci gününde de sonuç alınamadı.
Manyas ilçesine bağlı kırsal Kocagöl Mahallesi'nde avlanmak için kayıkla göle açıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 43 yaşındaki balıkçı Birol Dayı'yı arama çalışmaları, Balıkesir
Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı, AKUT Arama Kurtarma Derneği, Bandırma
911 Arama Kurtarma Derneği, Çanakkale
su altı polisi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerince sürdürülüyor.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle arama çalışmalarını güçlükle yürüten ekipler, kaybolmasının ardından 8 gün geçmesine rağmen henüz balıkçıyı bulamadı.
911 Arama Kurtarma Derneği Başkanı Mustafa Gürsoy
, gazetecilere yaptığı açıklamada, çalışmalara ilgili ekiplerin yanı sıra balıkçıların da destek verdiğini belirterek, "Soğuk havada ekiplerimiz sırasıyla dalış yapıyor, botlarla kıyı taraması yapıyoruz. Drone ile sazlık alanları tarıyoruz." dedi.