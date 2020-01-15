Manyas Halk Eğitim Merkezinin kurslarına ilgi - Son Dakika

Balıkesir'in Manyas ilçesinde Halk Eğitim Merkezince açılan kurslar vatandaşlardan ilgi görüyor.

Manyas Halk Eğitim Merkezi Müdürü İsmail Kurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl 32 alanda açılan 97 kursta 27 öğretmenin eğitim verdiğini bildirdi.

Kurslara yıl boyunca bin 293 kadın, 512 erkek kursiyerin başvurduğunu aktaran Kurt, eğitimler sonunda 370 kadın ve 99 erkek kursiyerin belge almaya hak kazandığını duyurdu.

Kurt, hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı ilçede sürü eğitimiyle ilgili de kurs açılacağını sözlerine ekledi.