Manyas halkı sokak yasağına tam uyum sağlıyor - Son Dakika

Manyas ilçesinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde cadde ve sokaklar boşaldı. Vatandaşların yasaklara uyduğu görüldü.
Manyas'ta Cadde ve meydanlar boşaldı. İzinle belirlenen market, eczane, gazete satış yerleri, fırınlar dışında her yer kapandı. Camiler de ise din görevlileri dışında kısıtlama nedeniyle kimse yoktu. İlçenin en işlek yerleri olan Hükümet, Maltepe, İnönü ve Bandırma Caddelerinde görevliler dışında boşaldığı görüldü. - BALIKESİR
- Kaynak: İHA
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