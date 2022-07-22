Yaprakları zarar gören ayçiçeğinin fotosentez yapamadığı için gelişemediğini ve kurumaya başladığını anlatan Kalpakçı, "Çayır tırtılına rastlayan çiftçiler zirai mücadeleye başlıyor. Tırtılın büyük oranda zarar verdiği kırsal mahallelerimiz dronla ilaçlama yapıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Manyas ilçesinde çayır tırtılı ile mücadele başladı - Son Dakika

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