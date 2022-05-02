Manyas ilçesinde jandarma ekipleri yol kontrollerini sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Manyas ilçesinde jandarma ekipleri yol kontrollerini sürdürüyor

02.05.2022 15:11
Manyas ilçesinde jandarma ekipleri yol kontrollerini sürdürüyor

Manyas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı'nda yol kontrollerini sürdürüyor.

Manyas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı'nda yol kontrollerini sürdürüyor.

Jandarma ekipleri, Manyas- Gönen ve Manyas- Bandırma ilçeleri arasında kendi görev alanlarında yol devriyelerinde sürücülere emniyet kemeri, hız ve hatalı sollamalar konusunda gerekli uyarıları yapıyor. Ekipler, Ramazan Bayramı dolayısıyla sürücülere ve yolculuk edenlere şeker ve kolonya ikram etti.

Manyas Kaymakamı Koray Çelik, İlçe Jandarma Trafik Tim Komutanlığı ile Emniyet Amirliği Trafik Büro amirliği ekiplerini yol kontrollerinde ziyaret ederek, sürücüleri ve vatandaşları uyardı.

Kaymakam Çelik'e İlçe Jandarma Komutanı Mevlüd Taş ile İlçe Emniyet Amiri Osman Öztürk de eşlik etti.

YORUMLAR
500
Kavak'ta Kurban Bayramı kutlanıyor Kavak'ta Kurban Bayramı kutlanıyor Beypazarı'nda Ramazan Bayramı hazırlıkları sürüyor Beypazarı'nda Ramazan Bayramı hazırlıkları sürüyor

Ramazan Bayramı, Jandarma, Hisarcık, Manyas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manyas ilçesinde jandarma ekipleri yol kontrollerini sürdürüyor - Son Dakika


Son Dakika
15:04 Başarılı oyuncu Pelin Öztekin'den basın mensuplarına şaşırtan çıkış: Çıkın hayatımdan
14:32 Ayrılma aşamasında olduğu nişanlısını öldüren kadın, aynı tüfekle intihar etti
14:31 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bayram paylaşımı! Fotoğrafta bulunan bebeklere özel vurgu yaptı
14:29 Otomobilini benzinle ateşe veren vatandaş yardım tekliflerini "Söndürmeyin" diyerek reddetti
14:01 Üzerine televizyon düşen 2 yaşındaki Kumsal yaşamını yitirdi
14:00 Şaşkınlık yaratan hırsızlık yöntemi! Pis işleri için küçük çocuğu böyle kullandılar
13:58 Apartman boşluğuna düşen hırsız kendini dövmeye başladı!
13:57 Bakan Bilgin, milyonları hayal kırıklığına uğrattı! "1 Mayıs'ta emekliye ek zammı açıklayacağım" sözlerinin altı boşmuş
13:05 Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan seslendi! Askıda fatura çağrısında bulundu
13:00 Babacan'dan 6'lı masa hakkında dikkat çeken açıklama: 6 genel başkan ayrı ayrı şeyler söylüyor, vatandaş bize güvenir mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2022 15:20:57. #1.13#
SON DAKİKA: Manyas ilçesinde jandarma ekipleri yol kontrollerini sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement