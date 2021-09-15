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Manyas'ın düşman işgalinden kurtuluşu, fener alayı ve İrem Derici konseri ile kutlandı - Son Dakika

Manyas'ın düşman işgalinden kurtuluşu, fener alayı ve İrem Derici konseri ile kutlandı

15.09.2021 04:39

BALIKESİR'in Manyas ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü etkinlikleri fener alayı ve şarkıcı İrem Derici'nin yer aldığı halk konseri ile kutlandı.

BALIKESİR'in Manyas ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü etkinlikleri fener alayı ve şarkıcı İrem Derici'nin yer aldığı halk konseri ile kutlandı.

Balıkesir'in Manyas ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü etkinlikleri fener alayı ile başladı. Manyas Belediye Başkanı Tancan Barçın, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Mevlüd Taş ve çok sayıda vatandaş bando eşliğinde Hükümet caddesi üzerinden Atatürk meydanına yürüdü. Halk oyunları gösterisinin ardından da sahneye şarkıcı İrem Derici çıktı. Manyaslılar, Derici'nin en güzel şarkılarına eşlik etti. Yaklaşık iki saat sahne de kalan Derici izleyenlerine güzel bir gece yaşattı.

Manyas Belediye Başkanı Tancan Barcin de İrem Derici'ye Manyas'ın ünlü süt ürünlerinden oluşan hediye paketi takdim etti.Ayrıca, 70 polisin görev adlığı etkinlikte aşı belgesi gösteremeyen ve PCR test belgesi olmayanlar konser alanına alınmadı.

Manyas'ın düşman işgalinden kurtuluşu, fener alayı ve İrem Derici konseri ile kutlandı
Manyas'ın düşman işgalinden kurtuluşu, fener alayı ve İrem Derici konseri ile kutlandı
Manyas'ın düşman işgalinden kurtuluşu, fener alayı ve İrem Derici konseri ile kutlandı
Manyas'ın düşman işgalinden kurtuluşu, fener alayı ve İrem Derici konseri ile kutlandı
Manyas'ın düşman işgalinden kurtuluşu, fener alayı ve İrem Derici konseri ile kutlandı
Manyas'ın düşman işgalinden kurtuluşu, fener alayı ve İrem Derici konseri ile kutlandı

İrem Derici, Balıkesir, Hisarcık, Manyas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Manyas'ın düşman işgalinden kurtuluşu, fener alayı ve İrem Derici konseri ile kutlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manyas'ın düşman işgalinden kurtuluşu, fener alayı ve İrem Derici konseri ile kutlandı - Son Dakika
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