Manyas'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü törenlerle kutlanıyor.

14 Eylül Manyas'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü törenleri Atatürk Anıtına Manyas Kaymakamı Koray Çelik ve Belediye Başkanı Tancan Barcin'in çelenk sunumları ile başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması sonrası Manya Belediye Başkanı Tancan Barcin bir konuşma yaptı. Barcin yaptığı konuşmada "Bugün, atalarımızın canı pahasına bize emanet ettiği bu topraklar üzerinde huzur ve güven içinde yaşıyor ve yarınlara güvenle bakıyorsak bunu atalarımıza ve o isimsiz kahramanlara borçluyuz. Milletimizin destanlarla dolu bir tarihi vardır. Geçmişimizden aldığımız güçle tam yüz yıldır geleceğe doğru güvenle emin adımlarla yürüyoruz. Manyas'ımızın bayramı Manyaslılara kutlu olsun." dedi.