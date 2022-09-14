Manyas'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü törenlerle kutlanıyor - Son Dakika
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Manyas'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü törenlerle kutlanıyor

14.09.2022 12:56
Manyas'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü törenlerle kutlanıyor

Manyas'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü törenlerle kutlanıyor.

Manyas'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü törenlerle kutlanıyor.

14 Eylül Manyas'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü törenleri Atatürk Anıtına Manyas Kaymakamı Koray Çelik ve Belediye Başkanı Tancan Barcin'in çelenk sunumları ile başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması sonrası Manya Belediye Başkanı Tancan Barcin bir konuşma yaptı. Barcin yaptığı konuşmada "Bugün, atalarımızın canı pahasına bize emanet ettiği bu topraklar üzerinde huzur ve güven içinde yaşıyor ve yarınlara güvenle bakıyorsak bunu atalarımıza ve o isimsiz kahramanlara borçluyuz. Milletimizin destanlarla dolu bir tarihi vardır. Geçmişimizden aldığımız güçle tam yüz yıldır geleceğe doğru güvenle emin adımlarla yürüyoruz. Manyas'ımızın bayramı Manyaslılara kutlu olsun." dedi.

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'14 Eylül Siirt'in Şeref Günü' kutlandı '14 Eylül Siirt'in Şeref Günü' kutlandı
Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manyas'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü törenlerle kutlanıyor - Son Dakika

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