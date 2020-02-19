Manyas'ın nüfusu 18 bin 936 oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manyas'ın nüfusu 18 bin 936 oldu - Son Dakika

Manyas'ın nüfusu 18 bin 936 oldu

7 saat önce

Balıkesir'in Manyas ilçesinin nüfusu 18 bin 936 oldu.

Manyas'ın nüfusu 18 bin 936 oldu, System.String[]

Balıkesir'in Manyas ilçesinin nüfusu 18 bin 936 oldu.


Manyas İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünün verdiği bilgilere göre, 2018 yılında 139 doğum olurken, 2019 yılında bu rakamın 133 olarak gerçekleşti. İlçe de ölüm olayının ise 132 olduğu açıklanırken, 105 çiftin evlendiği, 23 çiftin ise boşandığı açıklandı. 2019 yılında 3 bin 912 vatandaşa kimlik kartı yenilerken, 143 kişiye pasaport verildi. Manyas Nüfus Müdürlüğü geçen yıl bin kişiye sürücü belgesi düzenlendi. Manyas İlçe nüfusunun 18 bin 936 olduğu, ilçe merkezinde yaşayan nüfusun ise 6 bin 285 kişi olduğu açıklandı. - BALIKESİR

Balıkesir, Manyas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 11:29 Kaynak: İHA
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