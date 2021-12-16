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Manyas'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı - Son Dakika

Manyas'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı

16.12.2021 13:13
Manyas'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı

Balıkesir'in Manyas ilçesinin yüksek kesimlerinde mevsimin ilk kar yağışı başladı.

Balıkesir'in Manyas ilçesinin yüksek kesimlerinde mevsimin ilk kar yağışı başladı.

İlçeye bağlı kırsal Yayla Mahallesi'nde yağış nedeniyle kar kalınlığı 10 santimetreye yaklaştı.

Yağış dolayısıyla öğrenci servis aracının Yayla Mahallesi'ne ulaşamadan geri döndüğü öğrenildi.

Kar yağışı, kırsal İrşadiye Mahallesi'nde de etkili oluyor.

Yayla ve İrşadiye mahallelerinde vatandaşlar, dağlık arazide besledikleri büyükbaş hayvanlara ot ve yem götürdü.

Manyas'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı
Manyas'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı
Manyas'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı

Balıkesir, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manyas'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı - Son Dakika


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