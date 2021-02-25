Manyas'ta kovid-19 tedbir toplantısı - Son Dakika

Manyas Kaymakamı Fatih Yıldız ilçe protokolü ve muhtarlar ile Kovid-19 önlemleri konusunda toplantı yaptı.

Manyas Belediyesi Atatürk Kültür salonunda yapılan toplantıya ilçe protokolü ve muhtarlar katıldılar. Toplantı da Manyas Kaymakamı Fatih Yıldız, ilçe de son günler de yeniden tırmanışa geçen vakaların çoğunun son dönemdekilerin fabrika servislerinden kaynaklandığına dikkat çekerek, gerekli önlemlerin alınmasını istedi. Kaymakam Yıldız, maske konusunda özellikle vatandaşları uyararak " Gözlemlediğim noktalarda bazı vatandaşlarımızın maskeleri bir aksesuar gibi kollarına taktıkları, bazılarının ise gerektiği gibi takmadıklarına tanık oluyorum. Birde çay ocaklarının ve kırsal mahallelerimiz de, süt toplama merkezlerinde guruplar oluşuyor. Kolluk kuvvetlerimiz bu tür durumlarda ceza uygulamak zorunda kalacaklar, bu cezalar da bizim yani toplumun sağlığı içindir. Ne kadar çabuk vaka sayıları en aza düşerse normalleşme sürecimiz de o derece de çabuklaşır. Ben tüm vatandaşlarımızı sabırla kurallara uymaya davet ediyorum" dedi.

Toplantıya İlçe Emniyet Amiri Enes Dündar, İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Erdinç Boztepe ve Sağlık Müdürü Yusuf Vakitsayan, ile kurum amirleri ve STK temsilcileri ve ilçeye bağlı karantinada olan kırsal Kalebayır mahallesi hariç 49 mahalle muhtarı katıldı. - BALIKESİR