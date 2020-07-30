Manyas Kaymakamı Kaya, muhtarlar ve vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya, muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Belediye Kültür Salonu'nda muhtarlar ve vatandaşlara Kovid-19 konusunda uyarılarda bulunan Kaya, rehavete kapılmamalarını, sosyal mesafe, maske ve hijyen konularında hassasiyet gösterilmesini istedi.

Kaya, ilçe merkezine doğal gaz getirilmesi konusunda çalışmaların devam ettiğini, belirterek, "İlçede yoğun çeltik ekiminden kaynaklanan sivrisineklere karşı daha önce sekiz günde kırsal mahallelere ilaçlamaya gidilirken, yeni kiraladığımız araçlarla dört günde bir ilaçlama yapacağız." diye konuştu.

Toplantıya, Manyas Belediye Başkanı Tancan Barçın, STK temsilcileri, kurum amirleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.