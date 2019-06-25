Son Dakika Haberleri: Manyas Kaymakamı Kaya'nın babalık sevinci
Son Dakika Yaşam Haber

Manyas Kaymakamı Kaya'nın babalık sevinci

1 saat önce

Balıkesir'in Manyas ilçesinin Kaymakamı Muhammed Kaya'nın bir oğlu oldu.

Manyas Kaymakamı Kaya'nın babalık sevinci, System.String[]
Balıkesir'in Manyas ilçesinin Kaymakamı Muhammed Kaya'nın bir oğlu oldu.

Muhammed- Dilara Kaya çiftinin Balıkesir'deki bir özel hastanede sezeryanla bir erkek çocukları oldu. Kaya ailesinin ilk çocukları olan ve Ali İmran adı verilen bebeğin 4 kilo 240 gram ağırlığında dünyaya geldiği belirtildi. Ali İmran bebeğin ve annesinin sağlık durumlarının iyi oldukları açıklandı. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 09:25 Kaynak: İHA
Dilara Kaya, Balıkesir, Manyas, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan imzayı attı, 4 ildeki bazı yerler "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi Çocuklarının isteği üzerine bebek yapımına başladı, şimdi taleplere yetişemiyor Binali Yıldırım'a kabinede veya Cumhurbaşkanlığında görev verileceği iddia edildi Korkunç kazada, yaralı sürücüyü gören kadın ellerini açıp dua etti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 22:54:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manyas Kaymakamı Kaya'nın babalık sevinci
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]