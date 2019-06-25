Manyas Kaymakamı Kaya'nın babalık sevinci
1 saat önce
Balıkesir'in Manyas ilçesinin Kaymakamı Muhammed Kaya'nın bir oğlu oldu.
Balıkesir
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 09:25 Kaynak: İHA
'in Manyas
ilçesinin Kaymakamı Muhammed Kaya'nın bir oğlu oldu.
Muhammed- Dilara Kaya
çiftinin Balıkesir'deki bir özel hastanede sezeryanla bir erkek çocukları oldu. Kaya ailesinin ilk çocukları olan ve Ali İmran
adı verilen bebeğin 4 kilo 240 gram ağırlığında dünyaya geldiği belirtildi. Ali İmran bebeğin ve annesinin sağlık durumlarının iyi oldukları açıklandı. - BALIKESİR
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