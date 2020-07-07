Manyas kelle peynirinin tescilinde son aşamaya gelindi - Son Dakika

Manyas kelle peynirinin tescilinde son aşamaya gelindi

BALIKESİR'in Manyas ilçesine özgü kelle peyniri için yürütülen coğrafi işaret çalışmasında son aşamaya gelindi.

BALIKESİR'in Manyas ilçesine özgü kelle peyniri için yürütülen coğrafi işaret çalışmasında son aşamaya gelindi.

Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya, Manyas kelle peynirine coğrafi işaret alabilmek için Manyas Süt Üreticileri Birliği ile başlatılan süreçte sona gelindiğini, istenen eksiklikleri tamamladıklarını belirtti. Coğrafi işaret ile ilgili istenen görselleri de gönderdiklerini kaydeden Kaya, "16-Temmuz'da askıya çıkacak, üç ay askıda kaldıktan sonra da 16 Ekim tarihinde tescillenecek inşallah, ben kelle peynirimizin Manyas için marka olacağına inanıyor ve üretim tesislerine, üreticilerimize hayırlı, bereketli olmasını diliyorum" dedi.

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GEREKLİ DESTEĞİ VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Manyas Belediye Başkanı Veteriner Hekim Tancan Barçın ise Manyas'a özgü kelle peynirine coğrafi işarette sona gelindiğini, ilçedeki süt ürünleri işletmeleri ve süt üreticilerine hayırlı olmasını diledi. Barçın, "Biz son yıllar da Süt Ürünleri Festivali düzenliyoruz, yine ilçe giriş ve çıkışlarımız da ilçemizin sembolü haline gelen kelle peyniri heykelleri yaptırdık. Amacımız zaten ilçemize özgü kelle peynirimizin markalaşması ve coğrafi işaret alması bizi gerçekten mutlu etti. Biz Belediye olarak ilçemizin hayrına olan her şeye gerekli desteği veriyoruz vermeye de devam edeceğiz" diye konuştu.

PEYNİRİN FARKI EN AZ ÜÇ AY BEKLEMESİ VE BOL GÖZENEKLİ OLMASI

Manyas Süt Üreticileri Birliği Başkanı Fevzi Karakaş da iki yıldır sürdürülen çalışmaların sonuçlanmasının kendisini ve süt ürünleri üreten işletme ve mandıra sahiplerini mutlu ettiğini belirterek, "Geçtiğimiz hafta içinde Balıkesir Milletvekilleri Adil Çelik ve Pakize Mutlu Aydemir'in Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı ziyaret ederek, Manyas kelle peynirini ikram ettiklerini ve Varank'ın coğrafi işaret müjdesini verdiğini Manyaslılarla paylaştılar. Bölgenin bitki örtüsü zenginliği başta olmak üzere salamura da en az üç ay beklemesi ve bol gözenekli olması Manyas kelle peynirini farklı kılıyor. Manyas kelle peynirinin coğrafi işaretinin tescil edileceği 16-Ekim tarihini heyecanla bekliyoruz, bunu bir festival havasında kutlayacağız inşallah, ben ilçemizdeki bütün peynir üreticilerimizle gurur duyuyorum, gerçekten harika bir ürün üretiyorlar. Süt üreticilerimizin de bu süreçle birlikte ürettikleri sütün bir anlamı olacak" ifadelerini kullandı.

Kelle peyniri üreten 6 işletme bulunan ilçede günlük süt üretimi 100 ton civarında gerçekleşiyor.


Balıkesir, Manyas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 17:40 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Manyas kelle peynirinin tescilinde son aşamaya gelindi - Son Dakika
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