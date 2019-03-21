Son Dakika Haberleri: Manyas Kültür Merkezi Açıldı

Manyas Kültür Merkezi Açıldı

19 dakika önce

Manyas ilçesine Belediye tarafından yapılan kültür merkezi ve sosyal tesisin açılışı yapıldı.

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Manyas ilçesine Belediye tarafından yapılan kültür merkezi ve sosyal tesisin açılışı yapıldı.

Manyas Yeni mahallede spor salonunun yanında yapımı tamamlanan kültür merkezi ve sosyal tesisin açılışı yapıldı. Manyas Belediye Başkanı Tancan Barcin, açılış konuşmasında, 800 metrekare alana sahip kültür merkezi ve sosyal tesisin ayni anda bin kişiye hizmet verebilecek kapasitede olduğunu ve yemekli toplantılarda ise 350-400 kişinin yararlanabileceğini vurguladı. Barçın, 1.5 milyon liraya mal olan kültür merkezi ve sosyal tesisin ilçede ki en önemli ihtiyaçlardan birisi olduğunu ve bunu çözümlediklerini söyledi. Belediye Başkanı Tancan Barcin, kültür merkezi ve sosyal tesisin yapımına kardeş belediyeler İstanbul- Beylikdüzü, Bursa-Nilüfer Belediyeleri ile Bandırma Belediyesi ve bir özel okullar zinciri sahibinin maddi katkı verdiğini söyleyerek kendilerine teşekkür etti.

Başkan Barcin, kırsalda 300 metrekare parke yol,25 bin metrekare sıcak asfalt yaptıklarını ve bunun bedelinin 15-16 milyon lira olduğunu araç filosunu 8 yeni araçla zenginleştirdiklerini söyledi. Konuşmalar sonrası yapılan dua sonrası kültür merkezi ve sosyal tesisin açılışı yapılarak, konuklara kültür merkezinde katılımcılara ikramlar da bulunuldu. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 11:01 Kaynak: İHA

Manyas, Güncel
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