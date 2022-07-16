MANYAS KUŞ CENNETİ'NDE DOĞAN YAVRULAR, GÖÇ ÖNCESİ UÇMAYI ÖĞRENİYOR - Son Dakika
Üye Girişi

MANYAS KUŞ CENNETİ'NDE DOĞAN YAVRULAR, GÖÇ ÖNCESİ UÇMAYI ÖĞRENİYOR

16.07.2022 11:17

Balıkesir'de 266 farklı türe ev sahipliği yapan Manyas Kuş Cenneti Milli Parkı'nda kuluçkadan çıkan yavrular, ebeveynlerini taklit ederek uçmaya başladı.

Balıkesir'de 266 farklı türe ev sahipliği yapan Manyas Kuş Cenneti Milli Parkı'nda kuluçkadan çıkan yavrular, ebeveynlerini taklit ederek uçmaya başladı.

Bandırma'da, 24 bin hektar alana sahip, 1994'de Ramsar Sözleşmesi'ne dahil edilen ve 1'inci derece doğal sit alanı ilan edilen Manyas Kuş Cenneti Milli Parkı, her yıl 266 türden yüz binlerce canlıya ev sahipliği yapıyor. 1975'de Avrupa Konseyi tarafından en iyi korunan doğal parklara verilen Avrupa Birliği A Sınıfı diploma ile ödüllendirilen Manyas Kuş Cenneti Milli Parkı'nda, mayıs ayında kuluçka heyecanı yaşandı. Kuluçkadan çıkan yavrular, ebeveynlerini taklit ederek uçmaya başladı.

Ağustos ve eylül ayı itibariyle, tek başına uçmaya başlayacak yavruların aileleriyle göçe hazırlandığını belirten Kuş Cenneti Milli Parklar Şefi Uzman Biyolog Kader Güleç, şu ifadeleri kullandı

1959 yılında Milli Park olmuş bir yer. 64 hektardan 2005 yılında 17 bin 58 hektara çıkarılarak tüm göl Milli Park alanı yapılmış. Mutlak koruma bölgemizde 266 kuş türümüz mevcut. 105'i kesin veya muhtemel üreyen 266 kuşumuz var. 105 kesin veya muhtemel üreyen türlerin büyük bir çoğunluğu mutlak koruma bölgemizde ürüyor. Bizim, küresel ölçekte koruma altında olan türümüz tepeli pelikanların yapay platformlarda üremelerini sağlıyoruz. 58 tane platformumuz var. Bunlar küresel ölçekte koruma altında olan tepeli pelikanın üreme platformları. İlk defa 1968 yılında insan eliyle yapılmış platformlarda o günden bugüne kadar ürüyorlar. İlk kurulduğu zaman 20 civarında çift kuluçkaya yatıyordu. Şu anda 200 civarında çift kuluçkaya yattı. Şu anda yavru büyütme dönemindeyiz. Nisan, mayıs gibi yavrular yumurtadan çıktı ve 4 aylık, yaklaşık 16 haftalık bir sürede artık ebeveynlerinin kontrol dışında hareket etme yeteneği kazanıyorlar. Kendi başlarına hareket edebiliyorlar. Kendi kendilerini besleyebiliyorlar. O sürenin sonundayız şu anda. Artık ebeveynlerinden ayrılacaklar. Kendi başlarının çaresine bakacaklar. Ebeveynleri taklit ediyorlar aslında. Ebeveynden ne görürse onu yapıyorlar. Platformlardan suya inmeleri bazen zor olabiliyor. Ağustos, eylül gibi artık yetişkinler kendi başına hareket edebilecek, kendi kendini besleyebilecek olan yavrularla birlikte göçe hazırlanacak.

YORUMLAR
500
Yavru baykuş bakımı sonrasında doğa bırakılacak Yavru baykuş bakımı sonrasında doğa bırakılacak EGE'NİN TURİZM CENNETİ İLÇELERİNDE 'TATİLCİ' BEREKETİ EGE'NİN TURİZM CENNETİ İLÇELERİNDE 'TATİLCİ' BEREKETİ
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MANYAS KUŞ CENNETİ'NDE DOĞAN YAVRULAR, GÖÇ ÖNCESİ UÇMAYI ÖĞRENİYOR - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:42 Kılıçdaroğlu'nun imalı sözlerine Bakan Varank ateş püskürdü: Hanım kız diyerek küçümseyen Kılıçdaroğlu, rezilsin!
11:39 Bayern Münih kariyerine 344 gol sığdırdı... Almanya'da ölüm tehdidi alan Lewandowski dünya deviyle anlaştı
11:07 EYT'liler bu haberi bekliyordu! Tarih açıklandı... İşte üzerinde çalışılan 5 formül
10:42 Duy Beni'deki taciz sahnesi izleyicilerden tepki gördü: Çocukların bilinçaltına ne koymaya çalışıyorsunuz?
10:37 Komşu paranoyası polisi meşgul etti! Cinayete kurban gittiği sanılan kadın telefona cevap verdi
10:31 Kayalıklardan mı düştü? Haber alınmayan yaşlı çobanın cansız bedeni bulundu
10:30 Saraçhane'de tarihi mesaj! Bahçeli 15 Temmuz anmasında konuşma metninin dışına çıktı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlayınız
10:02 Meral Baran Süper Lig'i kimin kazanacağını söyledi! Son iki yılın şampiyonunu bilen astrologtan Fenerbahçe'yi üzecek tahmin
09:58 Cennet Mahallesi'nin Pembe'si dans ederken... 19 yaşındaki Melek Baykal'ı paylaştı
09:17 Galatasaray'ın elinden Okay Yokuşlu da kaçtı! İngiliz ekibiyle anlaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2022 11:50:20. #1.12#
SON DAKİKA: MANYAS KUŞ CENNETİ'NDE DOĞAN YAVRULAR, GÖÇ ÖNCESİ UÇMAYI ÖĞRENİYOR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement