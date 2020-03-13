Manyas Müftüsü göreve başladı - Son Dakika
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Manyas Müftüsü göreve başladı

6 saat önce

Manyas İlçe Müftüsü Fehmi Aydınlı'nın yaş haddinden emekli olmasından sonra Müftü olarak atanan Ahmet Altacı görevine başladı.

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Manyas İlçe Müftüsü Fehmi Aydınlı'nın yaş haddinden emekli olmasından sonra Müftü olarak atanan Ahmet Altacı görevine başladı.


Ankara'nın Bahşılı ilçe müftülüğünden Manyas Müftülüğüne atanan Ahmet Altacı 1969 yılında Balıkesir- Sındırgı ilçesinde doğmuş, Demirci İmam-Hatip Lisesini bitiren Altacı, Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 1999 yılından mezun olduktan sonra Ankara- Çubuk'ta imam-hatip olarak göreve başlamış. Tekirdağ- Şarköy vaizliğinden sonra Elazığ- Baskil ve Kütahya-Aslantaş müftülüklerinden sonra beş yıl süreyle Avusturya'da din görevlisi olarak görev yaptı. Manyas'a atanan Altacı evli ve bir kız babası. - BALIKESİR

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Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 10:05 Kaynak: İHA
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