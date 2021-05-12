Manyas sakinleri tozdan şikayetçi - Son Dakika

Balıkesir'in Manyas ilçesinde Eski Cezaevi Sokağı sakinleri araçların sebep olduğu toz sebebiyle pencere açamaz hale geldiklerini açıkladılar.

Kalfa, Kapaklı Mahalleleri ile Cumhuriyet Mahallesi yönünden gelen araçların geçiş yaptığı Setboyu ve özellikle Eski cezaevi Sokağında evleri olan vatandaşlar adına konuşan Naci Cankurt "Sokağımızdan gelen araçların arkasında bıraktığı toz bulutları birçoğumuzda solunum yolu ve göğüs hastalıklarına sebep oldu. Toz yutmaktan sağlıklı nefes alamıyoruz, hiç kimse ilgilenmiyor. Bahçelerimizde eşlerimiz toz yüzünden çamaşır asamıyor, perişan oluyoruz. İnsan sağlığı bu kadar ucuz mu? Küçücük çocuklarımız da bu tozları yutuyor, körpecik bedenleri bu yaşta daha harap oluyor. Lütfen sesimizi duysunlar, bu sokakta 25 hane oturuyor ve hepimiz bu durumdan çok şikayetçiyiz. Artık sabredecek halimiz kalmadı " diyerek tepkisini dile getirdiler. - BALIKESİR