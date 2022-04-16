"Manyas Şehitleri ve Gazileri Ormanı"na 2 bin fidan dikildi - Son Dakika
Üye Girişi

"Manyas Şehitleri ve Gazileri Ormanı"na 2 bin fidan dikildi

16.04.2022 11:13
"Manyas Şehitleri ve Gazileri Ormanı"na 2 bin fidan dikildi

Balıkesir'in Manyas ilçesinde 14-20 Nisan Şehitler Haftası dolayısıyla oluşturulan "Manyas Şehitleri ve Gazileri Ormanı"na fidan dikildi.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde 14-20 Nisan Şehitler Haftası dolayısıyla oluşturulan "Manyas Şehitleri ve Gazileri Ormanı"na fidan dikildi.

Manyas Kaymakamı Koray Çelik, Orman İşletme Şefliğince kırsal Şevketiye Mahallesi'nde hazırlanan alanda fidan dikimi öncesi yaptığı konuşmada, ilçenin 13'ü asker, 9'u polis 22 şehit verdiğini söyledi.

Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizler şehitlerimizi her zaman gönüllerimizde yaşatıyoruz. Gazilerimize her zaman gereken desteği vermeye özen gösteriyoruz. Ancak bu kalıcı bir eser olacak, buna mahalle halkı olarak sizlerin de Orman Şefliğimize yardımcı olacağınıza inanıyorum. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimiz bizlerle beraber, bizim başımızın tacı."

Manyas Orman İşletme Şefi Eren Cesur tarafından fidan dikimi konusunda bilgi verilmesinin ardından Çelik ilk fidanı dikerek, şehidin adının olduğu plaketi fidanın dibine çaktı.

Bandırma Orman İşletme Müdürlüğünden temin edilen 2 bin fıstık çamı fidanı tüplü olarak dikilip can suları verildi.

Fidan dikim törenine Manyas Belediye Başkanı Tancan Barçın, ilçe protokolü, Manyas Meslek Yüksekokulu Gönüllülük Kulübü üyeleri ile Gençlik Merkezinin gönüllü gençleri katıldı.

YORUMLAR
500
Şehit ve Gaziler için fidan dikildi Şehit ve Gaziler için fidan dikildi Yalova'da iş yerinin önündeki hava temizleyicinin çalınması güvenlik kamerasına yansıdı Yalova'da iş yerinin önündeki hava temizleyicinin çalınması güvenlik kamerasına yansıdı

Balıkesir, Manyas, Şehit, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Manyas Şehitleri ve Gazileri Ormanı'na 2 bin fidan dikildi - Son Dakika


Son Dakika
11:09 Altın gibi değil, altın kayısı: Tanesi 200 lira olan altınla kaplanmış kayısının kilosu 10 bin TL
10:53 MHP milletvekillerinden Bahçeli'ye "mesaj" türünde paylaşımlar: İhracı istenen Baki Ersoy'la fotoğraf çekip paylaştılar
10:44 İki gözü de görmüyor ama araba lastiklerini rahatlıkla tamir edebiliyor
10:42 Sergen Yalçın Galatasaray'a mı gidiyor? "İlk görüşme yapıldı" iddiası
10:39 Türkiye İşçi Partisi milletvekili Sera Kadıgil'e göre Meclis "yaşlı, zengin, heteroseksüel erkekler kulübü"
10:33 Son anket: AK Parti 7 puan önde ama ittifaka yetmiyor! Altılı masanın partileriyle fark 5-6 puana çıkıyor
10:23 Eşi tarafından katledilen Nurcan Seçer'in hastanedeki görüntüsünü paylaşan 2 kişi gözaltında
10:20 Mağaza hırsızı iki kadın yakalanınca ortalığı ayağa kaldırdı: Giysi çalıyorlardı
10:18 Yılanı gören horoz kaçtı ama tavuk önce yavrularını kurtardı
10:16 Manchester, Ronaldo'ya kapıyı gösterdi: Kimse istemiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2022 11:19:22. #1.12#
SON DAKİKA: "Manyas Şehitleri ve Gazileri Ormanı"na 2 bin fidan dikildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement