Manyas'ta 200 dekar buğday tarlası kül oldu - Son Dakika
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Manyas'ta 200 dekar buğday tarlası kül oldu

21.06.2022 21:02
Manyas'ta 200 dekar buğday tarlası kül oldu

Manyas'ın kırsal Hamamlı Mahallesi'nde buğday ekili arazilerde çıkan yangında 200 dekar alan kül oldu.

Manyas'ın kırsal Hamamlı Mahallesi'nde buğday ekili arazilerde çıkan yangında 200 dekar alan kül oldu.

Buğday tarlalarının ortasından geçen özel bir elektrik dağıtım şirketine ait elektrik direğinden saçılan kıvılcımlardan çıktığı tahmin edilen yangın rüzgarın da etkisiyle hızla yayılarak civarda bulunan 5 farklı kişiye ait buğday tarlalarını tutuşturdu. Kendi çabalarıyla söndürmeye çalışan vatandaşlar yangının büyümesi üzerine itfaiyeye haber verdi. Zaman kaybetmeden olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Manyas İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler yangına 3 araçla müdahale ederek söndürdü. Manyas Orman İşletme Şefliğine ait arasözler de yanan alanda soğutma çalışması yaptı.

Çıkan yangında 12 dekar buğday ekili tarlası yanan Engin Aytekin 5 kişiye ait toplam 200 dekar buğdayın kül olduğunu, yangın mağduru vatandaşlar yanan buğdaydan 750 bin, balya yapacakları samanlardan da 100 bin lira olmak üzere yaklaşık 850 bin lira zararlarının olduğunu açıkladı. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manyas'ta 200 dekar buğday tarlası kül oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manyas'ta 200 dekar buğday tarlası kül oldu - Son Dakika
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