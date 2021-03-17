Manyas'ta 80 öğrenciye tablet verildi - Son Dakika

Balıkesir'in Manyas ilçesinde, 80 öğrenciye tablet dağıtıldı.

Manyas Kaymakamlığı ve Manyas Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından satın alınan 80 tablet, Manyas Kaymakamı Fatih Yıldız tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Demir'e teslim edildi.

Manyas Kaymakamı Fatih Yıldız, tabletlerin piyasa değerinin toplamda 120 bin lira olduğunu belirtti.

Bakanlığın vergi muafiyeti uygulamasından yararlanılarak tanesini bin 70 liraya satın aldıklarını açıklayan Yıldız, "Öğrencilerimize hayırlı olsun, inşallah bu tabletler, öğrencilerimize derslerinde başarı getirir, bizlerde vesile olmuş oluruz." diye konuştu.

Milli Eğitim Müdürü Yüksel Demir ise Kaymakam Yıldız'a verdiği destekler için teşekkür etti.

Tablet teslim törenine, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ahmet Akkoyun ile Milli Eğitim Şube Müdürleri de katıldı.