Manyas'ta akıl ve zeka oyunları turnuvası - Son Dakika

Manyas ilçesinde ilkokul ve ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen akıl ve zeka oyunları turnuvası sonuçlandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce İstiklal İlkokulu Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen yarışmaya ilkokullardan 32, ortaokullardan ise 17 öğrenci katıldı.

Kıyasıya geçen müsabakalar sonrasında ilkokullarda Damla Demir, Ensar Özer ve Zara Arslan, ortaokullarda ise Velican Çoban, Üzeyir Can Mutlu, Yağmur Kırbıyık ve Serkan Akcan birincilikleri elde etti.

Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Demir'in de katıldığı törende öğrencilere başarı belgeleri ve ödülleri verildi.