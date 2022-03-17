Manyas'ta akıl ve zeka oyunları turnuvasının ilçe finali yapıldı - Son Dakika
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Manyas'ta akıl ve zeka oyunları turnuvasının ilçe finali yapıldı

17.03.2022 15:27
Manyas'ta akıl ve zeka oyunları turnuvasının ilçe finali yapıldı

Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nın Manyas ilçe finali yapıldı.

Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nın Manyas ilçe finali yapıldı.

İlçe Spor Salonu'nda 7 hakemin görevli olduğu müsabakalarda 7 okuldan 66 öğrenci mücadele etti.

Etkinlik, pentago, küre, kulami, equilibrie, mangala, reversi, Q-bitz oyunlarında öğrencilerin kıyasıya mücadelesine sahne oldu.

Final müsabakalarına katılan tüm öğrencilere katılım belgeleri ile dereceye girenlere madalyaları Manyas Kaymakamı Koray Çelik, Belediye Başkanı Tancan Barçin, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kudret Egen, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Yusuf Yalçın tarafından verildi.

Kaymakam Çelik, programda yaptığı konuşmada, "Turnuvaya katılan tüm öğrencilerimize ve onları hazırlayan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. İnanıyorum öğrencilerimiz ilimiz de yapılacak il birinciliklerinde dereceye girerek Diyarbakır ilimizde yapılacak Türkiye şampiyonasında Balıkesir'imizi ve Manyas'ımızı başarıyla temsil edeceklerdir." dedi.

Mehmet Talha Aydın ile equilibro oynayan Çelik, öğrencinin kısa sürede oyunu tamamlaması karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manyas'ta akıl ve zeka oyunları turnuvasının ilçe finali yapıldı - Son Dakika


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