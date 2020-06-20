Manyas'ta arpa hasadı başladı - Son Dakika

Balıkesir'in Manyas ilçesinde arpa hasadı başladı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Manyas Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Danç, ilçe genelinde tahmini olarak 17-18 bin dekar arpa ekiminin yapıldığını söyledi.

Arpa hasadının bu ay sonuna kadar tamamlanacağını belirten Danç, "Bazı kırsal mahallelerimizde son haftalardaki dolu yağışlarından dolayı maalesef ürün kaybı oldu ancak dekar başına ortalama 500, 600 kilogram arpa verimi oldu." dedi.

Kırsal Akçaova Mahallesinden üretici Erdoğan Kaya ise hayvancılığın son yıllar da geliştiği Manyas'ta arpa ekiminin de arttığını ifade etti.