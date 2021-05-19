Manyas'ta Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı - Son Dakika

Manyas ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı salgın önlemleri kapsamında sade bir törenle kutlandı.

İlçe protokolünün Cumhuriyet Meydanında yerini almasından sonra İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Kudret Egen, 2 genç ile beraber Atatürk Anıtına çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması sonrası Fatih Özel günün anlam ve önemini belirten konuşmasında "Binlerce şehit vererek sıkıntı ve yokluklar içinde, büyük özveriyle kurulan Türkiye Cumhuriyeti emanetini yaşatacak, gelecek kuşaklara da en iyi şekilde aktaracaktır." dedi.

Özel'in konuşması sonrası öğrenciler şiirlerini okudular, program toplu fotoğraf çekimleri ile son buldu. Kutlama programına Manyas Kaymakamı Fatih Yıldız, Belediye Başkanı Tancan Barçin, Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Usta, ak Parti İlçe Başkanı Yıldız Barçın, İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Erdinç Boztepe, Emniyet Amiri Enes Dündar ile ilçe protokolü ve siyasi partilerin ilçe başkanları katıldılar. - BALIKESİR